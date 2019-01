© AFP (Archiv)

Bei den Dammen hat et awer laang Zäit net esou ausgesinn, wéi wann d'Russinne sech kéinten duerchsetzen. Virum leschte Schéisse louch déi däitsch Staffel nämlech nach kloer a Féierung, ma hei huet d'Denise Herrmann direkt 5 Mol donieft geschoss an huet esou zweemol missen an d'Strofronn. Domat konnt Russland a Féierung goen an och um Enn mat 33,5 Sekonnen Avance op Däitschland gewannen. Déi drëtte Plaz war fir déi tschechesch Staffel.Bei den Häre gouf et dann awer eng ganz souverän Victoire fir d'Russen. Vun Ufank un hu si d'Course dominéiert an um Enn hate si 1 Minutt an 1 Sekonn Avance op déi franséisch Staffel an 2 Minutten an 18 Sekonnen op d'Éisträicher.