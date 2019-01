© Serge Olmo

D'Lëtzebuerger Häre sinn net gutt an de Match komm a Groussbritannien louch séier mat 2:0 am Avantage. Et huet 4 Minutte laang gedauert, bis d'Lëtzebuerger eng éischte Kéier markéiere konnten, dat a Persoun vum Yannick Bardina. Dëse Gol huet der FLH-Selektioun dunn och richteg Confiance ginn, well am Uschloss konnte si net nëmmen d'Féierung iwwerhuelen, mä si sinn esouguer op 6:2 dovugezunn.An dëser Phas konnten d'Rout Léiwe sech virun allem och op hire Golkipp, de Chris Auger verloossen, deen an der éischter Véierelsstonn net manner ewéi 4 Parade weise konnt. Och de Yannick Bardina hat mat 3 Goler ee groussen Undeel um Spillstand. Groussbritannien konnt elo net méi vill entgéintsetzen an d'Lëtzebuerger hunn hir Avance ëmmer weider vergréissert, an der Paus stoung et du schonns 15:6 fir Lëtzebuerg.D'Jonge vum Nikola Malesevic waren dann och no der Paus weiderhin déi besser Ekipp a konnten hir Avance direkt ëm dräi weider Goler an d'Luucht schrauwen. An der Defense stounge si immens kompakt an hunn de Britte koum Raum gelooss an am Spill no vir hu si einfach immens gutt als Ekipp harmonéiert, esou hu si sech selwer fir hiert Engagement belount. Um Enn war et dann eng souverän Victoire fir d'Rout Léiwen, déi mat 29:19 géint Groussbritannien gewannen.Domat steet d'Lëtzebuerger Nationalekipp souverän an der nächster Ronn vun der EM-Qualifikatioun.