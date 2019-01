Fir hiren éischte Match an dësem Joer ass Tornado e Samschdeg op Dammarie les Lys gereest an do konnt ee sech mat 8:5 duerchsetzen.

© Val Wagner (Archiv)

Virum Match louch Tornado op der 4. Plaz an domat 6 Punkten hannert dem Tabellenzweeten Dammarie. Et waren dann och d'Haushären, déi e Samschdeg viru ronn 500 Spectateuren den éischte Gol markéiere konnten. Nom éischte Véierel stoung et dann och 2:1 fir Dammarie. Am Uschloss huet Tornado awer richteg gutt gespillt a virum leschten Drëttel ware si deemno och verdéngt mat 5:3 am Avantage. Och am leschten Drëttel ware si déi besser Ekipp a konnte sech esou um Enn mat 8:5 behaapten.Nächste Weekend kritt Tornado da Besuch vun Dijon. De Match gëtt op der Kockelscheier gespillt.