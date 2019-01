© AFP

Premier League

Den engleschen Nationalspiller Marcus Rashford huet den entscheedende Gol an der 44. Minutt geschoss. Iwwerdeems et fir Manchester United déi 5. Victoire hannerteneen ass, huet Tottenham de Sprong un d'Tabellespëtzt verpasst.An enger weiderer Partie an der Premier League huet den FC Everton sech mat 2:0 géint Bournemouth gewonnen. De Zouma huet an der 61. Minutt den 1:0 markéiert. Bis zum Schluss ass et spannend bliwwen an de Calvert-Lewin huet eréischt an der 90. Minutt fir d'Entscheedung gesuergt.

Primera Division

Atletico Madrid konnt sech e Sonndeg de Mëtteg iwwer eng knapp 1:0-Victoire géint Levante freeën. Den eenzege Gol vum Match huet den Antoine Griezmann markéiert. De franséischen Nationalspiller huet an der 57. Minutt een Eelefmeter erageschoss.Atletico Bilbao hat e Sonndeg den FC Sevilla op Besuch. Hei gouf et um Enn eng iwwerraschend Victoire fir d'Lokalekipp. Bilbao wënnt nämlech um Enn mat 2:0, dat duerch zwee Goler vum Williams.De Leader FC Barcelona huet sech e Sonndeg mat 3:0 géint Eibar duerchgesat. De Luis Suarez huet direkt zweemol getraff. Deen aner Gol vun de Katalanen huet de Lionel Messi geschoss an dat war säi 400. Gol an der spuenescher Liga. Nach kengem anere Spiller ass dëst gelongen.