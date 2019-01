© AFP

An den Divisonal Playoffs konnte sech d'Chiefs, d'Patriots, Rams an d'Saints duerchsetzen, esou datt si den nächste Weekend an de Conference Championships openeen treffen. Hei spillen d'Saints géint d'Rams an d'Chiefs géint d'Patriots. D'Gewënner vun deene Matcher sti sech den 3. Februar am Superbowl géintiwwer.

AFC

Den Optakt vun den Divisional Playoffs hunn d'Chiefs an d'Colts gemaach. An d'Ekipp aus Kansas City huet direkt vun Ufank u gewisen, wisou si de Favorit sinn. 14 Punkten am éischte Véierel an 10 am zweeten, dogéint hu si awer just 7 Punkten zougelooss. Déi dräi éischte Kéieren, wou hir Attack op d'Feld koum, hu si och Punkte gemaach. Du konnt och nach d'Special Team e Punt blocken an de Ball selwer an d'Endzone bréngen. Déi éischt Hallschent war definitiv net déi vun der Defense vun de Colts. Nom Säitewiessel ass d'Defense vun de Gäscht du besser ginn, si hunn am drëtte Quarter näischt zougelooss an am véierte Quarter just een Touchdown. Ma hir eegen huet sech net gesteigert, och si konnte just een Touchdown, awer ouni Extrapunkt, op d'Tafel bréngen, esou dat d'Chiefs ouni gréisser Schwieregkeeten de Match mat 31:13 kënne gewannen.Béid Ekippe konnte mat hirem éischten Ugrëff Punkte markéieren, ma dono huet d'Defense an d'Attack vun de Patriots dominéiert. Nom éischte Quarter stoung et 14:7 fir si, an der Hallschent esouguer 35:7, well si am zweete Quarter de Ball nach 3 Mol an d'Endzone kruten. Si hunn an der Attack esouwuel iwwert d'Passen, wéi och am Lafspill dominéiert. Nom Säitewiessel hu si dunn e bësse méi lues gemaach a sech net méi zu 100 Prozent dragehäit. Grad nach 2 Fieldgoal ass hinnen an där Zäit gelongen, dogéint kruten d'Chargers de Ball nach dräi Mol an d'Endzone. Zum Schluss huet den Tom Brady a Co. sech ouni gréisser Problemer duerchgesat.

NFC

Déi éischt puer Minutten huet et gutt fir d'Cowboys ausgesinn, ma d'Rams konnten d'Cowboys an hirer eegener Spillweis austricksen. D'Defense vun de Rams hat d'Lafspill vun de Cowboys am Grëff an hir eegen Attack konnt mam Gurley a mam Anderson d'Lafspill dominéiert. D'Attack vun de Rams huet déi éischt Hallschent richteg vill Punkte konnte maachen, 3 am éischte Quarter a 17 am zweeten, dogéint hu se just 7 Punkten zougelooss, dat direkt beim éischten Ugrëff vun de Cowboys. Nom Säitewiessel hunn d'Cowboys sech bäigeschafft, mat an hunn op 23:15 verkierzt. Am leschte Véierel hunn d'Rams mat engem Touchdown nach eng Kéier hir Avance ausgebaut, an d'Cowboys konnte eppes iwwer 2 Minutte viru Schluss nees den alen Ecart hierstellen. Ma si kruten de Ball awer net méi erëm, esou datt d'Rams an déi nächst Ronn kënnen anzéien.D'Saints ware richteg schlecht an de Match gestart, direkt beim éischte Spillzuch gouf d'Pass vum Drew Brees ofgefaangen an d'Eagles kruten d'Ugrëffsrecht. Den Nick Foles huet sech et dunn net huele gelooss, fir dës Ball dann an d'Endzone ze bréngen. Den zweeten Ugrëff vun de Saints huet och net vill bruecht an si hu misste punten, d'Eagles konnten nees profitéieren an nees en Touchdown markéieren. Esou hate si no bal 11 Minutten am Match schonn eng Avance vu 14:0. Den drëtte Ballbesëtz vun de Saints huet nees näischt bruecht, hir Defense huet sech awer duerchgesat. Si konnten eng Pass offänken, hirer Attack de Ball erëmginn an déi konnten op 7:14 verkierzen. Nach virun der Paus hu si op 10:14 verkierzt.Nom Säitewiessel sinn d'Saints dunn duerch en Touchdown eng éischte Kéier a Féierung komm a konnten am leschte Quarter nach op 20:14 erhéijen. Si hätten nach kéinten op 23:14 ausbauen, an domadder e bësse Rou an d'Spill kréien, ma hire Kicker huet aus 52 Yards dolaanscht geschoss. Knapp 3 Minutten hätten d'Eagles nach gehat, fir de Match ze gewannen, ma den Nick Foles huet eng Interception gehäit. Esou hunn d'Saints d'Auer oflafe gelooss a konnten de Match mat 20:14 fir sech entscheeden.