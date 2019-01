© RTL (Archiv)

14 vun 21 Karate-Veräiner hunn e Bréif, deen eis virläit, un de President vun der Sektioun Karate vun der FLAM, der Lëtzebuerger Federatioun vun der Arts Martiaux, geschéckt, wou si esou séier wei méiglech Neiwale fuerderen, dat am Interêt vum Lëtzebuerger Karate.



An de leschte Wochen war d'Schëff Karate a stiermesche Gewässer ënnerwee. Déi ronn dräi Véierels vun de Veräiner froen och, datt d'Statute sollen iwwerpréift ginn, ob d'Stëmmverdeelung ka geännert ginn. Am Moment kënnen zwee Clibb mat der Unzuel vun hire Stëmmen, déi duerch d'Unzuel vun hire Memberen definéiert ginn, quasi iwwert de Kapp vun deenen aneren 19 decidéieren, wat soll geschéien. Bei deenen anere FLAM-Sektiounen, sinn déi Stëmme meeschtens op 6 limitéiert. Stroossen huet der am Karate aktuell zum Beispill 11.

Donieft gëtt och nach gefrot, datt den Zentralcomité vun der FLAM waart, fir déi hallef Tâche vum Directeur Technique fir de Karate z'autoriséieren, bis déi ganz Situatioun gekläert ass.