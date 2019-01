© RTL (Archiv)

Dëst Multisportevenement ass souzesoen Olympesch Spiller fir den europäeschen Kontinent. Mam Marc Theisen, fréieren President vum COSL, an aktuelle Member vum europäeschen olympesche Comité, ass och ee Lëtzebuerger, wat d'Organisatioun ugeet, concernéiert.

Minsk ass prett / Reportage Franky Hippert



De Marc Theisen war an de leschte Méint méi dacks an der wäissrussescher Haaptstad. D'Lokal Organisateure sinn op jiddwerfalls prett, seet den 63 Joer ale Sportjurist. Den Infrastrukturen no kéinten d'Spiller muer ufänken, well Minsk hat an de leschte Jore vill Welt- an Europameeschterschaften, esou datt d'Sportplazen och do sinn.

Zu Baku am Aserbaidschan gouf et virun 4 Joer bei der éischter Editioun mat engem Athletenduerf richteg olympeschen Flair. Dat soll och am Juni zu Minsk esou sinn, dofir gëtt den Unisquartier, wou zu där Zäit ganz Wunngebaier eidel stinn, genotzt.

De Marc Theisen, Member vum europäeschen Olympesche Comité hofft och, datt et eng drëtt Editioun gëtt, an datt déi dann an engem westeuropäesche Land kann sinn.