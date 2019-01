Sinn d'Red Minors nach ze retten? D'Härenekipp gouf jo aus dem Championnat geholl, an elo muss gekuckt ginn, wéi et zu Käl weidergeet.

En Dënschdeg de Moien gouf et eng Versammlung op der Gemeng zu Käl vir iwwert Zukunft vum Basketveräin Red Minors Kayldall ze schwätzen. Et ass jo bekannt, dass den Veräin net uerdentlech gefouert gëtt an et och keng Generalversammlung gouf. Den 26. Februar gëtt des vun der Gemeng aberuff vir den Veräin ze retten.

Weider Informatioune ginn et den Owend ob der Tëlee.