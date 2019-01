© ANDER GILLENEA / AFP

Copa Del Rey

Hei waren et 2 Matcher déi gespillt goufen, dorënner Real Valladolid an FC Getafe déi sech 1:1 trennen. Am anere Match, nämlech Valencia géint Sporting Gijón huet d'Ekipp aus Valencia kloer d'Iwwerhand a ka sech mat 3:0 duerchsetzen.

FA Cup

Hei goufen et am ganzen 3 Partien, ugefaangen mam Match Blackburn Rovers géint Newcaslte United. Hei konnt Newcastle United sech mat 4:2 duerchsetzen, dat no Verlängerung.An der Partie Luton Town géint Sheffield Wednesday, kann d'Ekipp aus Sheffield sech mat engem 1:0 duerchsetzen. An Shrewsbury Town wënnt 3:2 géint Stoke City.