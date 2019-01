Duerch ee Goal vum Cristiano Ronaldo an der 61. Minutt, an der Viraarbecht vum Miralem Pjanic, gewënnt d'Juve mat 1-0 géint den AC Mailand.







D'Partie gouf am saudiarabeschen Dschidda gespillt. Fir de de fënneffache Welt-Fussballspiller Cristiano Ronaldo war et den éischten Titel, deen hie mat Juventus Turin gewonnen huet.