Am nächsten Tour steet och de Vizeeuropameeschter Schweden, no enger knapper 23 op 22 Victoire géint de Katar.En Donneschdeg den Owend um 20.30 Auer kënnt et am Grupp B zu der Spëtzepartie tëscht Spuenien a Kroatien. Et geet hei ëm d'Gruppevictoire tëscht béiden Equippen, déi allebéid fir d'Haaptronn qualifizéiert sinn.