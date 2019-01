© AFP

De Johannes Thingnes Bø war en Donneschdeg nees net ze schloen. Trotz engem Feeler um Schéissstand konnt hien d'Course gewannen a seng Avance am Gesamt-Weltcup weider ausbauen. Den Norweger war wéi schonns esou dacks dës Saison am Lafen einfach dee Séiersten. Et ass déi 8. Victoire an dëser Saison. Déi drëtte Plaz goung un de Benedikt Doll aus Däitschland.D'Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei konnt en Donneschdeg de Mëtteg de Sprint bei den Damme fir sech entscheeden, dat virun der zweefacher Gewënnerin vun Oberhof, der Italienerin Lisa Vittozzi. D'Hanna Öberg aus Schweden koum op déi drëtte Plaz. Am Gesamt-Weltcup läit nach ëmmer d'Dorothea Wierer, déi en Donneschdeg op déi 6. Plaz koum, op der éischter Plaz. Si huet 438 Punkten um Konto, op der zweeter Plaz steet mam Lisa Vittozzi eng weider Italienerin.