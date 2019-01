© AFP

Et gouf an enger éischter Phas a 4 Gruppe mat allkéiers 6 Ekippe gespillt, woubäi déi éischt dräi aus all Grupp sech fir den nächsten Tour qualifizéiere konnten.An enger zweeter Phas, gëtt et elo nach eemol eng weider Gruppephas, déi Kéier sinn et zwou Gruppe mat jeeweils 6 Natiounen. Déi éischt zwee aus all Grupp qualifizéiere sech spéider fir d'Halleffinallen.Amkonnt sech den amtéierende Weltmeeschter Frankräich déi éischt Plaz sécheren. Bis op ee Remis géint Däitschland konnt een all Match gewannen. Déi zweete Plaz geet dann och un Däitschland, déi och nach géint Russland gläichgespillt haten. Op d'Plaz dräi kënnt d'Ekipp aus Brasilien, dat mat 3 Victoiren an zwou Néierlagen. Net méi ëm de Weltmeeschtertitel kämpfen domat Russland, Serbien a Korea.Kroatien kënnt amop déi éischte Plaz, dat virum Europameeschter Spuenien. Kroatien huet all hir fënnef Partië gewonnen, esou och en Donneschdeg den Owend mat 23:19 géint Spuenien. Hannert de Spuenier op déi drëtt Plaz kommen d'Handballer aus Island, déi 3 Matcher gewanne konnten a sech zweemol hu misse geschloe ginn. Fir Mazedonien, Bahrain a Japan ass den Dram vum Weltmeeschtertitel eriwwer.Dänemark konnt amall Match gewannen a geet domat och als Gruppenéischten an déi nächst Ronn. D'Dänen hunn en Donneschdeg den Owend mat 30:26 géint Norwegen gewonnen, déi domat op déi zweete Plaz kommen. Als 3. sinn och d'Tunesier een Tour virun. Net duergaangen ass et hei fir Chile, Éisträich a Saudi-Arabien.Amkënnt Schweden souverän op déi éischte Plaz. Si konnten och all hir Matcher gewannen. Déi zweete Plaz ass fir Ungarn, dat mat 2 Victoiren, 2 Remis an enger Néierlag. Déi drëtt Plaz geet un Egypten, déi 2 Matcher gewonnen, 2 verluer an 1 gläichgespillt hunn. Fir de Vizeweltmeeschter vun 2015 Katar, Argentinien an Angola sollt et net duergoen.