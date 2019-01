© AFP

Op der 10. a leschter Etapp am Peru ass dem 48 Joer ale Toyota-Pilot eng 12 Plaz duergaangen, fir seng éischt Plaz am General ze behaapten. Fir Toyota war et den éischte Succès. Op der leschter Etapp vu Pisco op Lima hat sech de Vainqueur vum leschte Joer, de Spuenier Carlos Sainz duerchgesat virum Sébastien Loeb aus Frankräich.



D'Rallye gouf dëst Joer fir d'éischte Kéier a just engem südamerikanesche Land organiséiert. De Rekord-Vainqueur Stéphane Peterhansel hat en Donneschdeg opginn.