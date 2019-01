Tennis Out fir d'Titelverdeedegerin Caroline Wozniacki op den Australian Open

Déi dänesch Spillerin war am Duell vun der fréier Weltranglëschten-Éischten, der Maria Scharapowa an der drëtter Ronn mat 4-6, 6-4 an 3-6 ënnerleeën.

Vun RTL