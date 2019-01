An enger spannender Course konnt sech e Freideg zu Ruhpolding d'Staffel aus Norwegen () knapp virun Däitschland behaapten. D'Decisioun iwwert déi 4x7,5 Kilometer ass eréischt nom leschte Schéisse gefall. Hei war de Johannes Thingnes Bö einfach ze séier fir de Benedikt Doll an ass mat 13,5 Sekonne Virsprong iwwert d'Arrivée gelaf. Norwegen huet beim Schéissen 8 Mol missen nolueden an Däitschland 6 Mol. Op déi drëtte Plaz sinn d'Fransouse komm. Si haten e Réckstand vu 26,2 Sekonnen an hunn 9 Mol nogelueden.