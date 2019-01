E Freideg waren d'Hären am Schi Alpin zu Wengen an der Schwäiz am Asaz an d'Damme waren zu Cortina d'Ampezzo an Italien gefuerdert.

© AFP (Archiv)

Bei der Kombinatioun am Schi-Alpin-Weltcup huet sech e Freideg de Marco Schwarz d'Victoire zu Wengen an der Schwäiz geséchert. Den Éisträicher loung nom Slalom a Féierung a konnt säi Virsprong an der Descente iwwert d'Zil retten. Hannert dem 23 Joer ale Slalom-Spezialist sinn d'Fransouse Victor Muffat-Jeandet (+0,42 Sekonnen) an den Alexis Pinturault (+1,12 Sekonnen) op d'Plazen zwee an dräi gefuer.Fir de Schwarz ass et déi zweete Victoire am Weltcup no sengem Erfolleg beim Parallel-Slalom zu Oslo op Neijoerschdag.Wéinst der Wiederprognos gouf e Freideg zu Wengen fir d'éischt de Slalom gefuer an duerno eréischt d'Descente.An der Weltcup-Gesamtwäertung bleift den Éisträicher Marcel Hirscher mat 976 Punkte souverän un der Spëtzt. Zweeten ass den Norweger Henrik Kristoffersen mat 571 Punkten.Bei den Damme gouf et an der Descente zu Cortina d'Ampezzo an Italien eng iwwerraschend Victoire fir d'Ramona Siebenhofer. D'Éisträicherin huet sech mat engem Virsprong vu 0,4 Sekonne virum Ilka Stuhec aus Slowenien duerchgesat. Mat engem Retard vun 0,46 Sekonnen ass nach d'Stephanie Venier aus Éisträich op de Podium gefuer.Nieft der Gewënnerin Siebenhofer stoung zu Cortina nach d'Lindsey Vonn am Mëttelpunkt. D'US-Amerikanerin huet no hirer Knéi-Operatioun am November hire Comeback gefeiert. D'Vonn huet op der Tofana scho sechs Mol gewonnen, ma um Freideg ass nëmmen déi 15. Plaz erausgesprongen.Leaderin am Gesamtweltcup bleift hei d'Mikaela Shiffrin. D'US-Amerikanerin huet 1394 Punkten. Zweet ass d'Slowakin Petra Vlhova mat 898 Punkten.