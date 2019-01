© AFP

Fir den däitsche Rekordchampion huet d'Joer 2019 gutt ugefaangen. Fir de Kont vum 18. Spilldag an der Bundesliga gouf et nämlech eng souverän 3:1-Victoire bei der TSG vun Hoffenheim. Domadder hunn déi Münchener d'Juegd op de Leader Borussia Dortmund lancéiert.

Bundesliga

TSG Hoffenheim - Bayern München 1:3Bayern München ass mat enger iwwerzeegender Leeschtung no der Wanterpaus nees an d'Bundesliga gestart. Den däitsche Rekordchampion huet sech no 90 Minutte mat 3:1 zu Hoffenheim behaapt.D'Bayern haten direkt vun Ufank u méi vum Match an hunn d'Hoffenheimer hanne kaum erauskomme gelooss. Esou gouf et an den éischte Minutte scho gutt Chancë fir d'Gäscht. An der 10. Minutt hat de Lewandowski no enger Flank vum Alaba de Ball volley iwwert de Gol gesat an an der 19. Minutt war et de Müller, deen dat ronnt Lieder aus kuerzer Distanz knapp laanscht de Gol geschoss hat. Déi Münchener hunn och duerno den Toun uginn, ma d'Lokalekipp huet gutt verdeedegt, sou datt an den éischten 30 Minutte kee Gol gefall ass. No 34 Minutte war et dunn awer esouwäit. No enger Flank vum Coman hat de Baumann nach de Käpper vum Lewandwoski deviéiert, ma de Goretzka war op Zack an huet den 1:0 markéiert. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent huet de Goretzka eng weider Kéier zougeschloen an op 2:0 gesat. No engem géigneresche Korner haten déi Münchener iwwert de Coman an den Alaba e séiere Konter ageleet, deen de Goretzka du verwandelt huet.No der Paus ass Hoffenheim mat méi Selbstvertrauen opgetrueden an huet méi entschloss gewierkt, sou datt och si elo méi dacks zu Chancë komm sinn. An der 59. Minutt konnt d'Ekipp vum Nagelsmann op 1:2 verkierzen. Dës Kéier war et d'TSG, déi no engem géigneresche Korner e séiere Konter ageleet hunn. De Bittencourt hat de Ball duerch d'Mëttelfeld gespillt an dunn op de Schulz gepasst, deen huet dat ronnt Lieder mam Kapp matgeholl an aus 20 Meter mat engem secke Schoss verwandelt. Déi Münchener waren elo net méi esou souverän wéi nach an der éischter Hallschent an Hoffenheim huet gemierkt, datt nach eppes kéint goen. An der 83. Minutt hat de Szalai den Ausgläich um Kapp leien. Den Hoffenheimer hat et aus 4 Meter mat engem Käpper probéiert, ma den Neuer huet ganz staark paréiert an d'Féierung fir d'Gäscht geséchert. An der 87. Minutt huet Bayern München du fir d'Decisioun gesuergt. De Lewandowski huet no Viraarbecht vum Müller op 3:1 gesat a fir d'Schlussresultat gesuergt.

Ligue 1

OSC Lille - SC Amiens 2:1Lille ka sech e Freideg den Owend iwwert eng 2:1-Victoire géint Amiens freeën. Den Otero hat d'Gäscht an der 5 Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 39. Minutt huet Lille dunn duerch de Pepe een Elefmeter verschoss, ma d'Ekipp vum Lëtzebuerger Gerard Lopez konnt an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent dach nach duerch de Leao op 1:1 ausgläichen. De Match decidéiert huet de Xeka an der 85. Minutt mam 2:1 fir Lille. Lille bleift domadder op der 2. Plaz an der Tabell. Amiens riskéiert, op d'Ofstigsplazen duerchgereecht ze ginn.