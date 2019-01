An der Ligue 2 huet e Freideg den Owend Troyes auswäert géint AS Béziers 0:0 gläich gespillt. Metz huet 1:2 géint Clerment Foot verluer.

© pressphoto (Archiv)

An der Ligue 2 a Frankräich waren e Freideg den Owend zwee Lëtzebuerger mat hire Veräiner am Asaz. Destoung beim 0:0 tëscht Béziers an Troyes, déi 90 Minutten iwwer fir d'Gäscht um Terrain. De Fortune hat fir Troyes an der 12. Minutt een Eelefmeter verschoss an de Lëtzebuerger Nationalspiller hat an der 77. Minutt déi giel Kaart gewise kritt.Metz war e Freideg den Owend géint Clermont Foot gefuerdert. Um Enn gouf et eng 1:2-Néierlag. Desoutz bei Metz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.Trotz der Defaite bleift Metz un der Spëtzt vun der Tabell. Troyes steet op der 9. Plaz.

An der National a Frankräich war de Vincent Thill e Freideg den Owend mam FC Pau géint US Avranchesam am Asaz. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun a konnt sech um Enn iwwert eng 2:0-Victoire vu sengem Veräin freeën.