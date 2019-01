An der 2. däitscher Bundesliga am Handball wënnt d'mat de Waiblingen Tigers 31:26 géint d'Füchse Berlin. Der Lëtzebuergerin ware bei dëser Victoire 3 perséinlech Goler gelongen.Am Basket komme keng gutt Nouvelle vun de Gladiators Tréier. De Lëtzebuergerhuet sech nämlech e Bännerrass am lénkse Fouss zougezunn a fält dowéinst e puer Wochen aus. Den 11. Januar war den Nationalspiller am Match géint Chemnitz ëmgeknéckst a konnt net méi weiderspillen.