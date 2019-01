Um Samschdeg stoungen an der däitscher Bundesliga 6 Matcher vum 18. Spilldag um Programm, ënnert anerem mat de Matcher tëscht Leverkusen a Gladbach souwéi Leipzig an Dortmund.Um Freideg konnt sech de Rekordmeeschter aus München ewell mat 3:1 géint Hoffenheim behaapten.

Leverkusen - Gladbach 0:1



Am Klassiker tëscht Leverkusen a Gladbach war et d'Lokalekipp, déi de besser Start an de Match hat. Leverkusen konnt hir Chancen, déi duerchaus do waren, awer net notzen, a sou konnten d'Gäscht aus Gladbach an der 37. Minutt duerch de Pléa den éischte Gol vum Match markéieren.Leverkusen war awer net geschockt a ware beméit, hiert d'Spill weider opzezéien. Gladbach huet sech iwwer wäit Strecken op Konter verlooss, déi awer net wierklech geféierlech waren.20 Minutte viru Schluss huet Leverkusen den Tempo dann op e Weideres ugezunn, ma si konnten hir Chancen awer net effizient notzen. Trotz all de Beméiungen sollt et um Enn net duergoen a sou wënnt Gladbach a bleift weider fir mat dobäi an der Tabell.

Stuttgart - Mainz 2:3

Stuttgart wollt sech mat enger Victoire Loft am Kampf géint den Ofstig verschafen, ma et waren d'Gäscht, déi déi éischt Hallschent dominéiere konnt. No 22. Minutten konnt de Boetius d'Gäscht a Féierung bréngen, éiert de Mateta nëmme 6 Minutte méi spéit op 2:0 erhéije konnt.D'Haushäre wollte sech no dësem Schock awer nach net opginn, a sou hu si weider probéiert, hiert Gléck an der Offensiv ze fannen, ma an der 72. Minutt konnt Mainz da fir d'Virentscheedung suergen. No engem Corner stoung den Hack genau richteg a konnt op 3:0 fir seng Faarwen erhéijen.Stuttgart huet duerno alles probéiert an an der 83. Minutt konnt de Gonzalez mam Kapp nach verkierzen. Nëmmen 3 Minutte méi spéit sollt de Match dann awer nach eng Kéier spannend ginn. No enger Flank vum insua stoung de Kempf richteg a konnt den 2:3 fir Stuttgart markéieren. An enger hëtzeger Schlussphas hat Stuttgart an der 87. Minutt nach op Eelefmeter plädéiert, ma duerch de Videoassistent gouf dësen awer net ginn.Um Enn sollt et fir Stuttgart net méi duergoen a sou bleiwe si weider ënnen an der Tabell hänken.

Hannover - Bremen 0:1

Hannover konnt dës Defaite vu Stuttgart awer net ausnotzen. D'Gäscht vun der Weser haten an den éischte 45 Minutte méi vum Match a sou konnte si no 33. Minutten och a Féierung goen, dëst duerch de Rashica.Hannover war beméit, de Réckstand nach ze dréinen, ma et hat an hirem Spill souwuel u Struktur, ewéi och u geféierlechen Offensivaktioune gefeelt. Bremen huet net méi gemaach wéi se missten, a sou wënnt Bremen de klenge Nordderby um Enn och mat 1:0.

Frankfurt - Freiburg 3:1

D'Lokalformatioun aus Frankfurt konnt sech mat enger Victoire weider op den europäesche Plaze festsetzen. Vun Ufank un war Frankfurt gewëllt, d'Spill ze maachen, ma et hat bis zur 36. Minutt gedauert, éier den Haller d'Féierung markéiere konnt. 4 Minutte méi spéit konnt de Rebic op 2:0 erhéijen a kuerz virun der Paus konnt de Jovic mam 3:0 fir eng Virentscheedung suergen. Mat dësem Score sollt et dann och an d'Kabinn goen.Freiburg wollt sech awer net opginn, a sou hu si probéiert, de Réckstand ze verkierzen. No 69 Minutten sollt dëst de Gäscht dann och geléngen. No enger strammer Pass an de Strofraum konnt de Nils Petersen de Ball aus kuerzer Distanz iwwert d'Linn drécken.An der 78. Minutt stoung den Arbitter dann am Mëttelpunkt. No engem Gol vum Willems hat den offiziellen op de Videoassistent zeréckgegraff. Um Enn gouf de Gol dunn wéinst engem Feeler vum Rebic net unerkannt.Um Enn sollt sech um Score och näischt méi änneren a sou wënnt Frankfurt mat 3:1 géint Freiburg.

Augsburg - Düsseldorf 1:2

An der Ufanksphas war Augsburg besser an de Match koum, ma et sollt hinnen awer net geléngen a Féierung ze goen. Dem Finnbogason säi Schoss an der 13. Minutt war um Enn net cadréiert genuch a goung just op de Potto.Bis zur 45. Minutt war Augsburg déi liicht besser Ekipp, ma et waren d'Gäscht vun Düsseldorf, déi kuerz virun der Paus no engem Kappball vum Ducksch a Féierung goe konnt.An engem Match, wou keng Ekipp ee grousse Risiko wollt agoen, huet d'Stëmmung vun der Spannung gelieft. No 64 Minutte konnt Augsburg dann ausgläichen, dëst duerch ee flotte Fräistouss vum Schmid. Um Enn sollt Düsseldorf awer de 4. Match noenee gewanne, dëst well den agewiesselte Raman de Ball an der 90. Minutt aus ronn 13 Meter konnt am Filet ënnerbréngen.

Leipzig - Dortmund

18.30 Auer