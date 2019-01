Am Biathlon stoung um Samschdeg bei den Dammen d'Staffel zu Ruhpolding an Däitschland um Programm. No 4x6 Kilometer war et d'Staffel aus Frankräich déi sech feiere loosse konnt. No insgesamt nëmme 4 Feeler beim Schéisse konnte sech d'Fransousinnen um Enn mat 11.5 Sekonnen duerchsetzen. Op déi zweete Plaz koum d'Formatioun aus Norwegen virun Däitschland, déi am eegene Land op déi drëtte Plaz koum. Um Enn haten d'Dammen aus Däitschland ee Retard vun 23,4 Sekonnen.