7 Goler am Match tëscht Wolverhampton a Leicester, den AS Roum wënnt an Italien géint Torino.

An den europäeschen Top-5-Ligaen gouf um Samschdeg och Futtball gespillt. An England stoung de Londoner Derby tëscht Arsenal an Chelsea am Mëttelpunkt. Liverpool hat vill Aarbecht géint Crystal Palace.

Premier League

Wolverhampton - Leicester 4:3Insgesamt 7 Goler sollten d'Spectateuren ze gesi kréien. No 12 Minutten hat alles op eng Victoire vun der Lokalekipp higedeit, dëst nodeems de Jota an de Bennett markéiere konnten. Nom Säitewiessel war Leicester awer besser an de Match koum, a sou konnt de Gray no 47. Minutte verkierzen éiert de Coady duerch ee Selbstgol de Score op 2:2 ausgeglach hat. An der 64. Minutt konnt de Jota d'"Wolves" erëm a Féierung bréngen, ma kuerz viru Schluss konnt de Morgan an der 87. Minutt ausgläichen. De Mann vum Match sollt um Enn awer de Jota ginn, deen an der Nospillzäit mat sengem drëtte perséinleche Gol de 4:3 fir Wolverhampton schéisse konnt.Liverpool - Crystal Palace 4:3Liverpool hat iwwerdeems seng Schwieregkeete géint Crystal Palace. An der 34. Minutt konnt den Townsend d'Gäscht a Féierung bréngen, dëst no enger Virlag vum Zaha.No der Paus war de Favorit aus Liverpool awer verbessert aus der Kabinn koum, a sou konnt de Salah an der 47. Minutt ausgläichen. Nëmme 6 Minutte méi spéit war et dann De Firmino, deen d'Ekipp vum Jürgen Klopp a Féierung brénge konnt.Crystal Palace hat sech awer net opginn a sou war et dem Tomkins an der 65. Minutt gelongen, den Ausgläich ze markéieren. Um Enn sollt sech Liverpool dann awer duerchsetzen, dëst well de Salah mat sengem zweete perséinleche Gol an der 75. Minutt fir d'Féierung gesuergt hat an de Mané an der Nospillzäit fir d'Entscheedung gesuergt hat. An der 89. Minutt hat den James Milner nach seng zweete giel Kaart gesinn an huet soumat fréizäiteg missen dusche goen.De Schlusspunkt konnt de Max Meyer fir Crystal Palace da setzen, ma et sollt um Enn awer net méi duergoen.Arsenal - Chelsea18.30 Auer

Ligue 1

Paris SG - Guingamp17.00 Auer

La Liga

Real Madrid - Sevilla 2:0Real Madrid war iwwert wäit Strecken déi kloer dominéierend Ekipp ma et huet laang gedauert, éiert si och Profit aus der Iwwerleeënheet schloe konnten. An der 78. Minutt war et dann awer de Casemiro, deen seng Faarwen erléise konnt.An der Nospillzäit konnt de Weltfussballer Luka Modric de Schlusspunkt setzen, a soumat wënnt Real mat 2:0 géint Sevilla.

Serie A

AS Roum - Torino 3:2D'Lokalekipp vu Roum wollt sech mat enger Victoire weider uewen an der Tabell festsetzen. Dëst sollt de Réimer och geléngen. No enger véierel Stonn konnt den Zaniolo seng Faarwen a Féierung bréngen. An der 34. Spillminutt war et de Kolarov, deen duerch een Eelefmeter op 2:0 erhéije konnt.Nom Säitewiessel hunn d'Haushären de Fuedem awer bësse verluer, a sou konnt Turin erëm Hoffnung hunn. An der 51. Spillminutt konnt den Tomas Rincon op 1:2 verkierzen, ma no 67. war et dem Ansaldi esouguer gelongen op 2:2 auszegläichen. Duerno krut Roum sech awer erëm gefaangen, a sou konnt den El Shaarawy an der 73 Minutt den 3:2 fir seng Faarwe markéieren a soumat och fir de Schlusspunkt suergen.Inter Mailand - Sassuolo20.30 Auer