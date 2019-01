Bei der Indoor Team Challenge an der Coque , bei där déi bescht Athleten vun den U18, U20, an U23 untrieden si souwuel Athleten aus Lëtzebuerg, wéi och aus dem Saarland an aus Rheinland-Pfalz ugetrueden.Bei de Juniore konnt d'Lena Kieffer iwwert 1500 Meter ee neie nationale Rekord an hirer Alterskategorie opstellen. Mat enger Zäit vu 4 Minutten 32 Sekonnen an 88 Honnertstel konnt si déi al Beschtzäit vum Vera Hoffmann mat 4 Minutten 32 Sekonnen a 94 Honnertstel ëm 6 Honnertstel verbesseren.Bei den U18 gouf et iwwer 400 Meter ee neie nationale Rekord vum Fanny Arendt. Mat enger Zäit vu 56 Sekonnen an 30 Honnertstel konnt d'Athletin déi fréier Beschtzäit vum Fréderique Hansen aus dem Joer 2010 ëm 34 Honnertstel ënnerbidden.Bei den Häre konnt de Bliss Cibango sech souwuel bei de 60 Meter ewéi och am Wäitsprong a staarker Form presentéieren, genau wei d'Patrizia van der Weken bei den Dammen, dat déi 60 Meter a 7 Minutten a 49 Honnertstel gelaf war.