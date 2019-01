© Yannick Zuidberg

E Samschdeg den Owend war am Basket de 17. Spilldag an der Total League bei den Hären a bei den Dammen.

Häre-Basket

© Yannick Zuidberg © Yannick Zuidberg © Yannick Zuidberg © Yannick Zuidberg « ZréckWeider »

© Serge Olmo

FielsFir d'Musel Pikes huet um Samschdeg just eng Victoire gezielt, fir sech déi 6. Plaz am Championnat nach vun der Sparta ze erkämpfen.Ma et waren awer d'Haushären aus der Fiels, déi de bessere start erwëscht haten. No 10 gespillte Minutte stoung et deementspriechend och 23:15 fir déi Fielsser.D'Pikes hu misse reagéiere, a dat hu si och gemaach. D'Arantia huet d'Kontroll iwwert d'Spill am zweete Véierel verluer a sou konnten d'Pikes sech erëm erukämpfen, a sou war et mat engem equilibréierte Score vun 44:44 an d'Paus gaangen.D'Musel Pikes sinn duerno gutt zréck komm an et hat ee gespuert, dass si dës Victoire brauchen a wëllen. Och duerch ee staarken Tom Welter konnte sech d'Pikes liicht vun der Arantia ofsetze, sou dass si mat engem Avantage vun 11 Punkten an de leschte Véierel goungen.No engem Laf am leschte Véierel konnt d'Arantia aus der Fiels nach eng kéier bis op 5 Punkten opschléissen, ma um Enn sollt et awer net duergoen a sou kenne sech d'Musel Pikes mat 100:92 duerchsetzen.- Kordall SteelersD'Lokalekipp vum Racing hat ee staarke Start an d'Partie. No 2 Minutte louche si ewell mat 9:0 a Féierung. Et war hinne souguer gelongen, d'Avance am éischte Véierel weider auszebauen, dëst bis zum Stand vu 26:8 zu Gonschte vum Racing.Duerno sinn d'Steelers besser an de Match koum, ma den éischte Véierel goung awer mat 28:16 op de Compte vum Racing.Am zweete Véierel huet de Racing awer erëm d'Heft an d'Hand geholl an den Tempo däitlech ugezunn. D'Kordall Steelers konnten dësen Tempo net méi matgoen a waren Offensiv ze schwaach ënnert dem Kuerf. Zur Hallschent war de Racing beim Stand vun 58:29 ewell 29 Punkten am Avantage.Dës Avance hu si sech am drëtte Véierel net méi huele gelooss a sou war d'Partie virum lescht Véierel schonn zimlech entscheet. Mam Score vu 76:49 virun de leschten 10 Minutten war kloer, dass de Favorit sech duerchsetze kann.De Racing hat näischt méi ubrenne gelooss, a sou stoung et um Enn 91:74 fir d'Lokalformatioun, déi domat hier 4. Plaz festegen.D'Sparta wollt natierlech hir 6. Plaz am Championnat, deen Qualifikatioun fir de Playoff bedeite géif, verdeedegen, ma dëst sollt géint de Basket Esch awer eng schwiereg Aufgab ginn. Am éischte Véierel konnt d'Sparta den Tempo vun den Escher nach iwwert wäit Strecke matgoen, sou dass et nom éischte Véierel beim Stand vun 20:18 fir de Basket Esch no enger enker Partie ausgesinn hat.Am zweete Véierel konnt d'Sparta awer net un déi gutt Leeschtung aus den éischten 10 Minutten uknäppen. Virun allem Offensiv huet net méi vill geklappt, a sou konnte sech déi Escher lues a lues ofsetzen sou dass et zu Halbzeit 43:29 fir d'Lokalekipp stoung.Am Ufank vum drëtte Véierel konnt de Basket Esch sech weider ofsetzen, ma et sollt awer net nëmme Positives aus der Sicht vun Esch ginn. Den Jeffrey Monteiro hat sech sou schwéier blesséiert, dass de Match huet missen ënnerbrach ginn an dass d'Ambulanz huet misse kommen.Trotz der Verletzung an der Ënnerbriechung hunn sech déi Escher awer net aus dem Konzept brénge gelooss, a sou ware si mat engem Avantage vun 20 Punkten an de leschte Véierel gaangen.Dës Féierung hu si sech bis zum Schluss net méi huele gelooss a sou steet et um Enn 94:70 zu Gonschte vun Esch.Den T71 hat iwwerdeems den Tabelleleschte vu Walfer op Besuch. Ugefouert vun engem ganz staarken Miles Jackson-Cartwright, deen um Enn 37 Punkten um Compte hat, hate sech déi Diddelenger vun Ufank un a Féierung gesat. Nom éischte Véierel haten déi Diddelenger sech eng Avance vun 11 Punkten erausgespillt, dëst beim Stand vu 27:16.Diddeleng war virun allem am Ballbesëtz ganz staark a sou konnte si och vill Punkte markéieren. Sou war et wéineg iwwerraschend, dass si bis zur Hallschent ewell 63 Punkten um Compte hat, wougéint d'Residence da zu dësem Zäitpunkt 41 hat. Soumat stoung et zur Paus 63:41 fir d'Lokalformatioun.Un dëser komfortabeler Avance sollt sech och net méi vill änneren. Ganz am Géigendeel war et dem T71 gelongen, de Virsprong weider auszebauen a sou stoung et virum leschte Véierel 92:65.D'Gäscht hunn am leschte Véierel nach eemol alles probéiert, a konnten de Réckstand och verkierzen, ma um Enn wënnt Diddeleng relativ däitlech mat 111:97 géint Walfer.

Damme-Basket

WolzKonter -Basket EschResidence Walfer