Am Häre-Volleyball stoungen um Samschdeg 3 Partie vum Championnat um Programm.

Häre-Volleyball

(25:23,25:16,25:18)An engem ganz serréierten éischte Saz, wou béit Ekippen een ausgeglachene Match gewisen haten, war et um Enn d'Lokalformatioun vun Dikrech, déi mat 25:23 d'Iwwerhand behale konnt.Am zweete Véierel hat Bartreng méi Schwieregkeete, mam CHEV Matzehalen a sou konnte sech déi Dikrecher och den zweete Saz sécheren, dëst mat 25:16.Am leschte Saz huet Dikrech dann och näischt méi ubrenne gelooss, a sou konnte si och dëse Saz mat 25:18 wannen. Soumat konnte si sech am General mat 3:0 duerchsetzen.(20:25,14:25,25:23,21:25)Zu Luerenzweiler waren et d'Gäscht vu Fenteng, déi besser an de Match koum waren. Luerenzweiler konnt zäitweis mathalen, ma um Enn war den éischte Saz awer mat 25:20 op de Compte vu Fenteng gaangen.Am zweete Saz war et eng kloer Geschicht. Fenteng hat Luerenzweiler hei net vill Chance gelooss, a sou war et beim Score vu 25:14 eng kloer Saach fir Fenteng.D'Haushäre konnte sech am drëtte Saz awer erëm fänken a si konnte Luerenzweiler plazeweis richteg iwwerraschen a sou konnte si den drëtte Saz esouguer mat 25:23 fir sech entscheeden.De leschte Saz war dann awer och dee Leschten. Mat 25:21 konnten d'Gäscht dëse Saz fir sech entscheeden a sou wanne si um Enn mat 3:1 an de Sätz géint Luerenzweiler.(9:25, 21:25,17:25)D'Gäscht vun Esch waren excellent an dëse Match gestart Den éischte Saz war um Enn kloer an däitlech mat 25:9 op de Compte vun de Gäscht gaangen.D'Haushäre sollte sech am zweete Saz staark verbessert presentéieren, ma et sollt awer net duergoen, a sou goung dëse Saz mat 21:25 un d'Gäscht.Am drëtten a leschte Saz war schnell kloer, dass Esch dës Partie wanne wäert. Déi Escher konnten de saz mat 25:17 fir sech entscheeden a wannen de Match soumat och mat 3:0 an de Sätz.

Damme-Volleyball

(25:16,25:10,25:15)(19:25, 14:25,25:25)(25:22,22:25,25:12,24:26,11:15)