Um Samschdeg stoung zu Adelboden an der Schwäiz de Riseslalom bei den Dammen an den Hären um Programm.Bei de nationale Meeschterschafte stoung bei den Hären um Enn de Matthieu Osch ganz uewen um Podium. Zweete gouf de Nikolaj Lindfors virum Francesco Vigo.Bei den Damme war d'Gwyneth Ten Raa dat Séiersten am Riseslalom, dëst virum Elisa Diederich an dem Eleanor Valentine.