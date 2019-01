© AFP

Den Titelverdeedeger Roger Federer gouf e Sonndeg an den Aachtelsfinalle vun den Australian Open zu Melbourne eliminéiert. De 37 Joer ale Schwäizer huet géint den 20 Joer ale Griich Stefanos Tsitsipas no 3 Stonnen a 45 Minutte mat 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7 a 6:7 (5:7) verluer. Fir de Federer war et no 17 Victoiren noeneen déi éischten Defaite zu Melbourne. 2017 an 2018 hat de Schwäizer den éischte Grand Slam vum Joer gewonnen. De Federer hat am zweete Saz gläich aacht Sazbäll net genotzt.Fir den Tsitsipas, aktuell d'Nummer 15 op der Welt, ass et déi éischte Kéier a senger Karriär, datt hie bei engem Major an de Véierelsfinalle steet. Zu Stockholm hat hien 2018 säi éischten ATP-Titel gewonnen. En Dënschdeg kritt de Griich et mam Spuenier Roberto Bautista Agut (Nr. 22) ze dinn. Den Bautista Agut huet de Finalist vun zejoert Marin Cilic eliminéiert, dat mat 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6 a 6:4.