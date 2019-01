X

Dowéinst ass d’Sportaart ëmstridden, déi virun zwee Joerzéngten an d’Liewe geruff gouf. Nieft Lëtzebuerger Kämpfer zitt MMA ënnert anerem och Leit un, déi an der Prekaritéit liewen, déi sech iwwert d’Sportaart wëllen integréieren.Bei dëser haarder Kampfsportaart ass bal alles erlaabt. Et dierf een de Géigner op de Buedem geheien ewéi beim Judo, e mam Fouss widder de Kapp schloen ewéi beim Karate oder nach mat der Fauscht an d'Gesiicht schloen ewéi beim Boxen. Den Ënnerscheed ass awer dat ee keng deck Händsche brauch. F’Fangere sollen nämlech fräi bleiwen fir de Géigner besser gräifen ze kënnen.MMA ass haart, ustrengend, ma och äusserst ëmstridden. Fir Kritiker ass d’Sportaart reng Brutalitéit. Zënter de leschte Jore gëtt d’Sportaart awer weltwäit méi akzeptéiert. De José Texeira zielt zu de beschte Kämpfer hei am Land. Virun kuerzem war hien op der MMA-WM vun den Amateuren am Bahrain, wou hien a senger Gewiichtsklass vu engem Europameeschter eliminéiert gouf. Ma dëst Joer wëll de José Texeira en neie Wee aschloen a Profi ginn.D’Preparatioun an den Training sinn haart, ma stäerken de Kierper an de Geescht. Et ass virun allem eng Kombinatioun vun Technik, Kraaft an Ausdauer. Mat där Lëtzebuerger Delegatioun trainéiert och den Issa Isakov, e Belsch deen och bei där WM am Asaz war. Dëst Joer wëll den Issa Isakov, dee russesch Wuerzelen huet, och gäre Profi ginn.Fir de Spëtzekämpfer ass d’WM vun den Amateuren am Bahrain och 2019 e grousst Zil. Lëtzebuerg läit iwwregens den Ament an der Team-Weltranglëscht op der 35. Plaz. Hei am Land gëtt d’Sportaart ëmmer méi populär. Praktizéiert gëtt se ënnert anerem am Athletic-Zenter zu Hollerech. Den MMA-Trainer a Streetworker Miki Vujovic wëll de Leit, déi an enger prekärer Situatioun liewen, d’Sportaart méi no bréngen, fir se domadder nach besser z’integréieren, esou wéi déi sozial Inclusioun ze fërderen an ze stäerken.Zënter 2015 gëtt et och eng MMA-Federatioun zu Lëtzebuerg. D’Diffusioun vun der Ultimate Fighting Championship, also der gréisster MMA-Liga op der Welt, gouf 2010 bei eisen däitschen Noperen verbueden. E Grond war d’Brutalitéit vun der Sportaart. Zënter 2015 ginn awer nees UFC-Kämpf an Däitschland diffuséiert, an de Succès hëlt zou.