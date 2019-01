Um Sonndeg stoungen am internationale Futtball ënnert anerem de Schluss vum 18. Spilldag an der Bundesliga um Programm.

Bundesliga

Nürnberg - Hertha BSC 1:3D'Gäscht aus der däitscher Haaptstad wollte sech mat enger Victoire weider un déi europäesch Plaze eruschläichen. Dëst sollt hinnen géint Nürnberg och geléngen. An der 15. Spillminutt war et de Stiermer vun der Hertha, den Ibisevic, dee seng Faarwen a Féierung brénge konnt.Kuerz virun der Paus war d'Defense vun de Berliner awer no engem Corner net organiséiert, a sou konnt de Behrens iwwerraschend ausgeglach.Am zweeten Duerchgang konnt d'Hertha de Match dann awer erëm op hier Säit zéien. An der 50. Minutt ewéi och an der 70. Spillminutt war et den Duda, deen d'Supporter vun der Hertha feiere gelooss hat.Um Enn verléiert Nürnberg also doheem mat 1:3.Schalke - Wolfsburg18.00 Auer

Premier League

Huddersfield - Manchester City 0:3No der Victoire vu Liverpool um Samschdeg wollt Manchester City am Kampf ëm d'Meeschterschaft nozéien. Dëst sollt hinnen um Enn géint Huddersfield och geléngen. An der 18. Minutt konnt den Danilo d'Gäscht a Féierung bréngen.Nom Säitewiessel waren et an der 54. an an der 56. Minutt de Sterling an de Sané, déi fir d'Entscheedung gesuergt haten.Um Enn konnt sech Manchester City ouni vill Méi d'Victoire sécheren.Fulham - Tottenham17.00 Auer

Ligue 1

Caen - Marseille17.00 Auer

La Liga

Villareal - Athletic Bilbao 1:1Am spuenesche Championnat gouf et am Match tëscht Villareal a Bilbao een 1:1 Remis. De Costa hat de ball an der 18. Minutt an den eegene Gol gedréckt, a sou Bilbao a Féierung bruecht.An der 71. Minutt war et dem Ekambi dann awer nach gelongen, senge Faarwen ee punkt ze retten, a sou trenne sech Villareal an Athletic Bilbao 1:1.Barcelona - Leganes20.45 Auer

Serie A

Florenz - Sampdoria 3:3An engem ausgeglachene Match tëscht Florenz a Sampdoria Genua war et d'Lokalekipp, déi de bessere Start erwëscht haten. No 34 Minutte konnt de Muriel seng Faarwen a Féierung bréngen. Duerno hu si sech awer selwer geschwächt, dëst well de Fernandes an der 39. Minutt mat senger zweeter gieler Kaart vum Terrain huet misse goen.Kuerz virun der Paus konnt de ramirez dann och ausgläichen.An enger spannender Schlussphas war et de Muriel mat sengem zweete Gol, deen d'Lokalformatioun erëm a Féierung brénge konnt.Duerch zwee Goler vum Quagliarella konnt Sampdoria da 5 Minutte viru Schluss esouguer a Féierung goen, ma dem Pezzella säi Gol an der Nospillzäit huet fir d'3:3-Schlussresultat se sécheren.