Um Sonndeg stoung am nationalen Tennis d'Finallen an der Coupe um Programm. Bei den Hären hat Esch et mat der Schéiss ze dinn krut, bei den Damme war et den Duell tëscht der Spora a Jonglënster.

Hären

Bei den Häre konnt sech d'Schéiss géint Esch mat 7:1 duerchsetzen.Am éischt Match konnt den Ugo Nastasi vun Esch säi Match géint de Gilles Kremer däitlech an zwee Sätz gewannen, duerno war et awer e Julien Mathieu vun der Schéiss dee sech an dräi Sätz géint den Alexandre Eischen konnt duerchsetzen. Soumat stoung et am General no 2 Matcher 1:1.Duerch d''Gebridder Robi a Christophe Tholl, déi alle béid hier Matcher wanne konnten, war et d'Schéiss, déi sech mat 3:1 a Féierung brénge konnt.Um Enn war et dann och den Doubel vum Gilles Kremer a Christoph Tholl déi sech géint den Alexandre Eischen an dem Olivier Mutis duerchsetze konnten.Soumat huet de leschten Doubel net misse fäerdeg gespillt ginn, an d'Schéiss konnt sech d'Coupe sécheren.

Dammen

Bei den Damme war et de Favorit vun der Spora, déi sech um Enn och duerchsetze sollt. Nodeems d'Spora déi éischt zwee Matcher däitlech gewanne konnt, war et Jonglënster bis zum Enn net méi gelongen, sech a Féierung ze bréngen.An dräi vu véier Simplen konnt sech d'Spora kloer an däitlech an 2 Sätz duerchsetzen, een Eenzel war fir de Compte vun den Damme vu Jonglënster.Beim éischten Doubel konnt sech d'Spora dann nach weider ofsetzen, dëst well si dësen däitlech vir sech entscheede konnt.Den zweeten Doubel war dunn och ganz däitlech fir d'Favoritinne vun der Spora a soumat war d'Entscheedung dann och gefall.Um Enn konnt sech d'Spora mat 7:1 behaapten a sech kloer zum Coupegewënner kréinen.Weider Detailer um Site vun der FLT.