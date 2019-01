De Greg Zuerlein huet an der Verlängerung den entscheedende Fieldgoal fir d'Rams markéiert. © AFP

NFC: Rams - Saints 26:23

D'Fans am Mercedes-Superdome hu fir vill Stëmmung an enorm vill Kaméidi gesuergt. Dat huet et de Los Angeles Rams ganz schwéier gemaach, fir an de Match ze kommen. 2 Fieldgoals an een Touchdown konnten d'New Orleans Saints an den éischte 15 Minutte markéieren an d'Rams hunn u sech quasi näischt hikritt. Am zweete Quarter war et dann hiert Special-Team, wat mat engem Trick-Spillzuch, eng Pass amplaz vun engem Punt, déi éischte Kéier offensiv eppes fir d'Rams konnt rappen. Dëse klenge Spillzuch huet dann och hir Offense an Defense e bësse befligelt, esou datt si keng Punkten am zweete Véierel zougelooss hunn an der 10 konnte markéieren, dat esouguer mat engem Touchdown nëmme Sekonne virun der Paus. Esou stoung et no 30 Minutten 13:10 fir d'Saints.Am drëtte Quarter konnten d'Saints dann sech nees op 20:10 ofsetzen, ma d'Rams konnten am selwechte Véierel nach nozéien. Esou ass et an déi lescht 15 Minutte gaangen, dat mat engem Ecart vu just 3 Punkten. D'Offense vun de Rams ass am leschte Véierel marschéiert, ma d'Verdeedegung konnt si kuerz virun der Endzone stoppen. Esou hu si mat engem Kick den Ausgläich markéiert. Och d'Saints sinn dono iwwert den Terrain geflunn, ma eppes manner wéi 2 Minutte virum Enn vun Match huet eng Arbitterdecisioun fir vill Gespréich gesuergt. E Verteideger vun de Rams huet e Receiver ofgeraumt, ouni datt hien iwwerhaapt probéiert hat, un de Ball ze kommen. Eng Flag ass awer net geflunn an esou kruten d'Saints keng nei 4 Versich, mä si hu missten mat dësem Véierten de Ball kicken, wat gutt fir 3 Punkte war. Mam neie véierte Versuch hätte si nach genuch Zäit vun der Auer kéinten huelen, fir de Rams keng Chance méi op en neien Ugrëffsversuch ze loossen. Ma esou haten d'Rams eben nach eppes iwwer annerhallef Minutt Zäit, wat si genotzt hunn an ausgläiche konnten.Esou huet eng Verlängerung de Match missten entscheeden. D'Saints hunn de Mënzworf gewonnen an haten déi éischt Chance, fir Punkten ze maachen. Ma d'Verteidegung vun de Rams huet mega Drock op de Brees gemaach, deen dunn och nach déi éischt Interception fir seng Ekipp gehäit huet. D'Rams konnten e gudder Positioun starten, hunn de Ball e puer Yards no Vir bruecht an hire Kicker Zuerlein huet de Ball dunn aus 57 Yards erageschoss an domadder senge Rams déi éischt Plaz am Superbowl den 3. Februar geséchert.

NFC: Patriots - Chiefs 37:31

Am Match tëscht der beschter Offense vun der Saison an der erfollegräichster Ekipp aus dem leschte Joerzéngt waren et d'Verteidegungen, déi déi éischt Hallschent dominéiert hunn. Grad déi vun de Patriots war enorm staark, well si hunn einfach guer näischt an den éischten 30 Minutten zougelooss. Si konnte de Mahomes a seng bis elo an der Saison extrem geféierlech Offense komplett aus dem Spill huelen, si koumen weder an d'Endzone, nach hu se 3 Punkte mat engem Fieldgoal hikritt. Eenzeg, op wat d'Heemekipp konnt setzen, war op hir Verteidegungen. Wéi schonn an der Finall vun der NFC hunn och hei d'Fans vill Kaméidi gemaach, wann d'Attack ronderëm den Tom Brady um Terrain stoung. Ma den Tom Brady huet sech grad am éischten Drive dovunner net beandrocke gelooss an de Ball an d'Endzone bruecht. Dono huet d'Verteidegung vun den Chiefs et hinne méi schwéier gemaach, ma quasi mam leschten Ugrëff vun der Hallschent huet de Brady nees gezaubert an dem Drosett, deen u sech gutt gedeckt war, de Ball esou gepasst, datt just hien e konnt offänken. Et war eng Pass iwwer 29 Yards, déi zum Touchdown gefouert huet. D'Patriots sinn also mat 14:0 an d'Paus gaangen an d'Attack vun den Chiefs huet sech missten eng afale loossen, wa si hei nach wéilte weiderkommen.Nom Säitewiessel da genau de Contraire. D'Chiefs konnten direkt mat hirem éischten Drive en Touchdown markéieren an esou op 7:14 verkierzen. Hier Defense hat donieft de Brady a Co gutt ënner Kontroll an deenen ass an den éischte Minutte net vill gelongen. Just 3 Punkten hu si am drëtte Quarter hikritt. D'Chiefs waren also am Ufank vum leschte Véierel 17:7 hannen, ma si konnte sech duerch hir staark Offense bäikämpfen. 14 Punkten hunn d'Patriots am véierte Véierel fäerdeg bruecht, si awer esouguer 24. Zum Schluss vun dësem Quater war et en hin an hir, wou ëmmer nees eng aner Ekipp d'Nues vir hat an d'Arbitter duerch e puer Entscheedungen bei béide Fangruppen negativ opgefall sinn. An de leschten 2 Minutte konnten d'Patriots nees duerch e schnellen Ugrëff a Féierung goen, ma och d'Chiefs hu sech no Vir gekämpft an hire Kicker huet 11 Sekonne viru Schluss den Ausgläich markéiert, esou datt dëse Match beim Stand vun 31:31 och an der Verlängerung huet missten entscheet ginn.D'Patriots hunn an der Verlängerung fir d'Éischt de Ball kritt a si sinn iwwert den Terrain marschéiert. Si hunn déi éischt 5 Minutten dominéiert a mat engem Touchdown ofgeschloss. Doduerch kréien d'Chiefs de Ball net méi erëm, well en Touchdown am éischte Ballbesëtz an der Verlängerung de Match decidéiert. D'Patriots wannen also dëse Match mat 37:31 géint d'Chiefs.