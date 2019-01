De Fritz-Walter-Stadion zu Kaiserslautern. © AFP-Archiv

Beim 1. FC Kaiserslautern ass am Opsiichtsrot een deem anere säin Däiwel, an dat kritt och de Lëtzebuerger Sportmäzen Flavio Becca indirekt ze spieren.Den Opsiichtsrotspresident Patrick Banf hat, der däitscher Bild-Zeitung no, fir en Donneschdeg, e Rendez-vous tëscht dem Oberbürgermeister vu Kaiserslautern, dem Dr Klaus Weichelt, an dem Lëtzebuerger Investisseur Flavio Becca koordinéiert.Gläichzäiteg, an ouni d'Wësse vum Banf, haten aner Membere vum Opsiichtsrot, de Michael Littig an de Jürgen Kind, mam russeschen Investisseur Ponomarew, dee schonn beim KFC Uerdingen engagéiert ass, verhandelt. De Russ hätt awer mëttlerweil um Betzenberg ofgesot.Der Bild no hätt de Becca groussen Interessi, fir beim Veräin aus der drëtter däitscher Futtball-Bundesliga eranzeklammen. Duerch déi parallel Verhandlunge wär de Mäzen vum F91 Diddeleng awer elo richteg rosen.Fir den Duerchernee beim 1. FCK perfekt ze maachen, schéngt et awer elo esou, datt Littig a Kind eng Majoritéit am Opsiichtsrot zesummen hätten an de Banf deemno gestierzt kéint ginn.