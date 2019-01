Lassgaang war de Match fir déi Däitsch awer schlecht, well de Martin Strobel sech an der 9. Minutt blesséiert hat a fir de Rescht vun der WM, déi jo an Däitschland gespillt gëtt, ausfält.Déi däitsch Ekipp huet gutt verdeedegt, hat awer Schwäche beim Ofschléissen. Doduerch sinn d'Kroaten zum Schluss nees erukomm. Ganz knapp sollt et net duergoe fir si.Am anere Méindesmatch am Grupp 1 hat Spuenien Brasilien mat 36:24 iwwerrannt.Am Grupp 1 si Frankräich an Däitschland uewenop an der Tabell a fréizäiteg fir d'Halleffinall qualifizéiert.Och am Grupp 2 gouf e Méindeg gespillt:Schweden - Norwegen 27:30Ägypten - Dänemark 20:26Am Grupp 2 ass Dänemark vir, ëm déi zweet Plaz kämpfe Schweden an Norwegen.