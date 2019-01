© pressphoto / Roland Miny

E gelongen Dënschdegowend war et fir Metz an de. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung bei der 3:1-Victoire beim AS Monaco, an de 1/16-Finalle vun der Coupe de France, déi 90 Minutten iwwer um Terrain. An der éischter Hallschent war Metz duerch den Hein an der 32. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. Kuerz virun der Paus konnt de Falcao fir Monaco ausgläichen. No der Paus ass Metz duerch Goler vum Gakpa (62. Minutt) an dem Niane (74. Minutt) nees a Féierung gaangen an huet dëst Resultat och bis zum Schluss gehalen, sou datt de Leader aus der Ligue 2 an den Aachtelsfinalle vun der Coupe de France steet. Fir d'Ekipp vum Thierry Henry leeft et weider schlecht. Nieft dem Out an der Coupe riskéiert een, an d'Ligue 2 ze falen. Den Ament steet een am Championnat op enger direkter Ofstigsplaz.Eng Ronn weider ass och Lille. D'Ekippe vumhuet mat 1:0 beim FC Sète gewonnen. Den decisive Gol huet de Bamba an der 48. Minutt markéiert.