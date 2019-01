Out fir d'Serena Williams op den Australien Open. Si war an der Véierelsfinall der Karolina Pliskova an 3 Sätz mat 4-6, 6-4 a 5-7 ënnerleeën.

Déi amerikanesch Tennisspillerin war während dem Match ëmgeknéckst a war dono net méi 100%eg fit. Si konnt 4 Matchbäll net verwandelen. Déi laangjäreg Tennis-Weltranglëschtenéischt huet domat d'Chance op de Rekord vum 24. Titel bei engem Grand-Slam-Tournoi verpasst.



D'Tschechin Karolina Pliskova spillt elo en Donneschdeg an der Halleffinall géint d'Naomi Osaka aus Japan, déi mat 6:4 a 6:1 géint d'Jelena Svitoliva aus der Ukrain gewonnen huet.



An der anerer Halleffinall kënnt et zum Duell tëscht der Petra Kvitova an der Danielle Collins..