Handball-WM Däitschland-Norwegen a Frankräich-Dänemark an der Halleffinall

E Mëttwochowend goufen an der Handball-WM an Däitschland déi lescht Gruppematcher gespillt. Am Grupp 1 goung et ëm d'Plazen, am Grupp 2 nach ëm Ticketen.

Vum lm (RTL.lu)