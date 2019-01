Hie souz 3 Joer op der Trainerbänk. Als säi Successeur gouf de René Peters designéiert, wéi et an engem Communiqué geheescht huet.

© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Den aktuelle Kapitän vun der US Hueschtert iwwerhëlt da fir d'Saison 2019/2020. Hien huet ënnert anerem fir de Standard vu Léck, den CS Gréiwemaacher oder nach déi Escher Jeunesse gespillt.Dem René Peters seng Verflichtung als Trainer gëllt och fir de Fall, dass Hueschtert déi nächst Saison an der Éierepromotioun géif spillen.

Offiziellt Schreiwes

+++ Henri Bossi quitte le FC US HOSTERT en fin de saison / René Peters désigné comme successeur au posye d’entraîneur +++

Henri BOSSI, devenu depuis plus de trois saisons l’entraîneur emblématique du FC US HOSTERT, a informé son président Jacques WOLTER de sa décision de quitter le club en fin de saison 2018/19.

Arrivé en avril 2016 en remplacement de Rudy Marschal, Henri quittera le club après plus de 3 ans couronnés d’une montée en BGL-Ligue en 2017, du maintien en BGL-Ligue en 2018 et d’une finale de Coupe de Luxembourg en mai 2018. Il lui reste toutefois encore treize matchs pour assurer un nouveau maintien avec le FC US HOSTERT et partir sur un bilan historique sans précédant pour le club.

Jacques WOLTER vient de désigner le successeur au poste d’entraîneur à partir de la saison 2019/20 en la personne de René PETERS, l’actuel capitaine de l’USH, 92 fois sélectionné en équipe nationale du Luxembourg dont il fut également durant de longues années le capitaine.

René PETERS terminera donc cette saison, à 37 ans, sa carrière exceptionnelle de joueur qui l’a mené du CS Tétange au Standard de Liège, US Créteil-Lusitanos, Swift Hesperange, CS Grevenmacher, RM Hamm Benfica, Jeunesse Esch et finalement au FC US HOSTERT pour se lancer dans la nouvelle aventure d’entraîneur. René PETERS suit actuellement encore sa formation pour obtenir sa licence d’entraîneur UEFA B et A par la suite.

En attendant, René PETERS aura encore treize « matchs d’adieu » au plus haut niveau luxembourgeois devant lui lors desquels il donnera comme toujours son maximum pour maintenir l’USH en BGL-Ligue.

A noter que son accord sera valable également pour la Promotion d’Honneur ... le cas échéant...

Henri BOSSI et René PETERS travailleront en parfaite coopération afin d’assurer une transition parfaite.

Le FC US HOSTERT tient à les remercier d’ores et déjà pour leurs services et leur loyauté envers le club qui lui permet de préparer en sérénité son avenir sportif.

Jacques WOLTER

président FC US HOSTERT