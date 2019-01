© RTL-Archiv

Si huet sech an dräi Sätz mat 6-1, 4-6 a 6-1 behaapt. An der Véierelsfinalle kritt d'Eléonora Molinaro et um Donneschdeg de Moie vun 11.30 Auer u mat der Daniela Vismane aus Lettland ze dinn, d'Nummer 640 op der Welt. D'Lëtzebuergerin kënnt an der Weltranglëscht op déi 432. Plaz.