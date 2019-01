© RTL Sport / Rich Simon

Am Elittekader goufe 39 Athleten an Athletinnen a 4 Ekippen zeréckbehalen an am Promotiounskader si 44 Sportler respektiv Sportlerinnen. Mat 7 Sportler stellt d‘Vëlosfederstioun de gréisste Kontingent am Elittekader.