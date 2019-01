© AFP

D'Marketa Davidova huet e Freideg zu Antholz an Italien hiren éischte Biathlon-Weltcup an hirer Karriär gewonnen. Déi 22 Joer jonk Tschechin huet sech no engem feelerfräie Schéissen mat engem Virsprong vun 1,7 Sekonnen op d'Finnin Kaisa Mäkäräinen behaapt. Si huet eng Scheif net getraff. Um Podium stoung nach d'Marte Olsbu Röiseland. D'Norwegerin huet ee Feeler geschoss an hat e Retard vun 3,5 Sekonnen.D'Leaderin am Gesamtweltcup, d'Dorothea Wierer, ass um Freideg mat engem Feeler op déi 8. Plaz komm.