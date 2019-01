Bannent nëmmen 83 Minutten huet d'Nummer 1 am Härentennis kuerze Prozess mam Lucas Pouille aus Frankräich gemaach. Den Novak Djokovic steet an der Final.

Den 1. Saz huet den Djokovic mol direkt mat 6:0 gewonnen. Duerno goung et och nees séier an d'Sätz 2 an 3 gi mat 6:2 un den Novak Djokovic.



An der Final kritt de Serb et mam Spuenier Rafael Nadal ze dinn, deen en Donneschdeg och an nëmmen 3 Sätz géint de Griich Stefanos Tsitsipas gewonnen hat, dat mat 6:2, 6:4 a 6:0.



D'Final gëtt e Sonndeg gespillt.