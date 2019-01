E Freideg war am Schi Alpin déi legendär Descente op der "Streif" zu Kitzbühel. Um Enn gouf et eng italienesch Victoire.

Sport: Am meeschte gelies

© AFP

Den Dominik Paris huet e Freideg d'Weltcup-Descente zu Kitzbühel gewonnen. Den Italiener huet sech mat engem Virsprong vun 20 Honnertstel op de Schwäizer Beat Feuz behaapt. Um Podium stoung nach den Éisträicher Otmar Striedinger. Hien hat e Réckstand vu 37 Honnertstel.Fir den Dominik Paris ass et schonn déi drëtte Victoire op der "Streif" zu Kitzbühel.E Samschdeg geet et an Éisträich weider mam Slalom. Mam Matthieu Osch ass hei och ee Lëtzebuerger um Depart.