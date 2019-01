© AFP

An der éischter Halleffinall vun der Handball-WM huet Dänemark e Freideg den Owend kuerze Prozess mam Titelverdeedeger Frankräich gemaach. D'Dänen hu sech no 60 Minutte souverän mat 38:30 behaapt a stinn domadder an der Finall, déi e Sonndeg zu Herning an Dänemark gespillt gëtt.Vun der éischter Minutt u waren d'Dänen déi méi staark Ekipp an hate Frankräich fest am Grëff. No 13 Minutten haten d'Däne sech e Virsprong vun 3 Goler erausgespillt an et stoung 8:5. Bis d'Paus ass dëse weider gewuess, sou datt et beim Tëschestand vun 19:13 an d'Kabinne gaangen ass. An der zweeter Hallschent ass et de Fransousen net gelongen, nach eng Kéier zeréck an de Match ze kommen. D'Dänen si weider dovunner gezunn, sou datt ee 15 Minutte viru Schluss mat 32:22 a Féierung loung. Géint Enn vum Match huet d'Konzentratioun vu Mikkel Hansen a Co e bëssen nogelooss an d'Fransouse konnten de Réckstand liicht verkierzen - 27:34. Um Enn gewënnt Dänemark awer souverän mat 38:30 a steet verdéngt an der Finall. Beschte Spiller bei Dänemark war den Hansen mat 12 Goler.E Freideg den Owend um 20.30 Auer gëtt déi zweet Halleffinall gespillt. Hei sti sech de Vize-Weltmeeschter vun 2017 Norwegen an Däitschland géigeniwwer.E Sonndeg den Owend um 17.30 Auer gëtt d'Finall vun der Handball-WM zu Herning an Dänemark gespillt.