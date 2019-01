© pressphoto (Archiv)

An der Finall iwwer 100 Meter Réck huet sech de Max Mannes op der drëtter Plaz klasséiert. Hien huet no 57 Sekonnen an 21 Honnertstel ugeschloen. De Raphael Stacchiotti huet als Véierte 57,44 Sekonne gebraucht. Gewonne gouf d'Course vum Rumän Robert-Adrei Glinta an enger Zäit vun 53,83 Sekonnen. Zweete gëtt de Russ Kliment Kolesnikov a 54,15 Sekonnen.



PDF: D'Resultater iwwer 100 Meter Réck



D'Tschechin Simona Kubova huet sech iwwer 100 Meter Réck behaapt. Si huet no 1 Minutt an 99 Honnertstel ugeschloen.



Fir de Julien Henx war et déi 10. Plaz an der Finall iwwer 50 Meter Papillon. De Lëtzebuerger huet no 24 Sekonnen an 49 Honnertstel ugeschloen. Säin eegenen nationale Rekord läit bei 23 Sekonnen a 96 Honnertstel. Gewonnen huet de Brit Ben Proud an 23 Sekonnen an 52 Honnertstel. Bei den Dammen huet d'Schwedin Sarah Sjöström a 25 Sekonnen an 72 Honnertstel gewonnen.



Iwwer 200 Meter Papillon hu sech d'Britin Laura Stephens an d'Ungarin Liliana Szilagyi déi éischte Plaz gedeelt. Si hunn 2 Minutten 9 Sekonnen an 73 Honnertstel gebraucht. Bei den Häre war den Italiener an enger Zäit vun 1 Minutt 56 Sekonnen a 87 Honnertstel de Beschten.



Iwwer 400 Meter 4Nages war d'Favoritin Katinka Hosszu e Freideg den Owend an de Serien déi Séierst. D'Ungarin huet sech an enger Zäit vu 4 Sekonnen 38 Sekonnen an 92 Honnertstel behaapt. Bei den Häre war den David Verraszto aus Ungarn de Séiersten. Bei him ass d'Auer no 4 Minutten 18 Sekonnen a 36 Honnertstel stoe bliwwen.



