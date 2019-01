© AFP

Fir déi 20. Victoire am Weltcup hunn dem Laura Dahlmeier e Samschdeg zu Antholz an Italien nëmme 6 Sekonnen op d'Dorothea Wierer an der Poursuite gefeelt. Déi siwefach Weltmeeschterin huet sech domadder ronn 6 Woche virun der Weltmeeschterschaft zu Östersund an der Weltspëtzt zeréckgemellt. Wéinst gesondheetleche Problemer ass Antholz fir d'Dahlmeier dës Saison eréischt déi drëtt Statioun am Weltcup. A 6 Courssen ass si fënnef Mol an Top5 komm.D'Italienerin Dorothea Wierer war nom Sprint vun der 8. Plaz an d'Course gaangen an huet sech no enger staarker Lafleeschtung an nëmmen engem Feeler am Schéissen d'Victoire verdéngt geséchert. D'Laura Dahlmeier hat och eemol net getraff a gëtt mat engem Retard vu 6 Sekonne déi Zweet. Um Podium stoung nach d'Lisa Vittozzi och aus Italien. Si hat sech zwee Feeler geleescht an hat e Réckstand vu 16 Sekonnen.