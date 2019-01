© Shari Shenten / RTL Radio Lëtzebuerg

Grouss Freed bei der Sparta Bartreng © Shari Shenten / RTL Radio Lëtzebuerg

Um leschte Spilldag vun der Qualifikatiounsronn an der Total League ass et um Samschdeg bei dennach ëm déi 6. Plaz am Titelgrupp gaangen. An hei war et bis déi lescht Sekonn ganz spannend. Um Enn konnt sech d'Sparta Bartreng dës Plaz sécheren. Si hunn hire Match géint den T71 Diddeleng mat 85:70 gewonnen an hunn dovunner profitéiert, datt d'Musel Pikes hire géint den aktuelle Champion Steesel ganz knapp mat 76:78 verluer hunn.D'Etzella als Tabelleleader, de Basket Esch, den T71 Diddeleng, den Titelverdeedeger Amicale Steesel an de Racing hate sech scho virum 18. Spilldag den Ticket fir de Playoff geséchert.An der National II huet sech den Telstar Hesper déi 4. Plaz am Playdown geséchert. Hei sinn domadder folgend Ekippe vertrueden: Musel Pikes, Arantia Fiels, Kordall Steelers a Résidence Walfer aus der Total League a Contern, Zolwer, Hiefenech an Hesper aus der National II.Bei denwar virum leschte Spilldag och nach net kloer wien et nieft dem T71 Diddeleng, der Amicale Steesel, dem AB Contern, de Musel Pikes an dem Gréngewald an den Titelgrupp géing packen. Mam Basket Esch an der Etzella hunn nach zwou Ekippen ëm dee leschtenTicket gespillt. D'Etzella hat et net selwer an der Hand an huet bei enger Victoire op eng Defaite vum Basket Esch missen hoffen. Um Enn ass et genee esou komm. Déi Ettelbréckerinnen hu mat 85:72 géint den AB Contern gewonnen an de Basket Esch huet mat 75:83 beim Gréngewald verluer. Domadder steet d'Etzella am Playoff.

Den Iwwerbléck vun de Resultater am Härebasket

Musel Pikes -76:78 (21:17, 17:26, 20:21, 18:14)- T71 Diddeleng 85:70 (27:16, 16:16, 16:19, 26:19)Kordall Steelers -78:93 (25.21, 16:26, 17:25, 20:21)- Racing 93:83 (30:8, 21:25, 20:24, 22:26)Résidence Walfer -88:89 (21:28, 27:26, 19:18)

Den Iwwerbléck vun de Resultater am Dammebasket

Sparta Bartreng -63:84 (17.13, 14:21, 16:19, 16:31)- Basket Esch 83:75 (22:13, 28:21, 16:21, 17:20)- AB Contern 85:72 (26:23, 14:17, 23:21, 22:11)Musel Pikes -70:79 (17:16, 22:23, 15:11, 16:29)- Wolz 103:81 (19:23, 32:24, 27:21, 25:13)