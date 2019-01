© RTL Télé Lëtzebuerg

Um zweete Dag vum Euro Meet an der Coque huet aus Lëtzebuerger Siicht d'Leeschtung vum Schwëmmererausgestach. De 17 Joer jonke Lëtzebuerger konnt sech iwwermat enger Zäit vun 1 Minutt 53 Sekonnen a 40 Honnertstel fir d'Jugend-EM qualifizéieren. An de Virleef ass hien domadder op déi 15. Plaz komm an huet sech fir d'B-Finall e Samschdeg den Owend qualifizéiert. Hei war hien dunn net méi grad esou séier wéi um Moien a gëtt um Enn de 6. De Raphael Stacchiotti huet enttäuscht. Hien ass mat enger Zäit vun 1 Minutt 55 Sekonnen an 84 Honnertstel nëmmen den 10. ginn. D'A-Finall huet den Italiener Alberto Razzetti mat 1 Minutt 51 Sekonnen a 16 Honnertstel gewonnen.Maman demstoungen um Samschdeg zwee Lëtzebuerger an den A-Finallen.Deass iwwerum Enn de gudde 4. ginn, dat an enger Zäit vu 26 Sekonnen an 42 Honnertstel. Gewonnen huet de Rumän Robert-Andrei Glinta an enger Zäit vu 24 Sekonnen an 83 Honnertstel.D'war iwwernach an d'A-Finall nogeréckelt. D'Lëtzebuergerin ass um Enn op déi 9. Plaz geschwommen. Si huet no 2 Minutten 3 Sekonnen an 93 Honnertstel ugeschloen. Déi éischte Plaz war fir déi däitsch Julia Mrozinski an enger Zäit vun 1 Minutt 59 Sekonnen a 40 Honnertstel.Dehuet d'B-Finall iwwergewonnen. Mat sengem Chrono vun 23 Sekonnen an 34 Honnertstel konnt hien zefridde sinn.