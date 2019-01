Dëse Weekend war zu Achenkirch an Éisträich d'Lëtzebuerger Championnat am Snowboard.

© AFP

Amhuet sech bei den Dammen d'Carole Krieps den Titel geséchert. Um Podium stoungen nach d'Jil Kaiser an d'Sandy Leporé. Bei den Häre war den Tom Thillen de Beschten. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de Guy Michels an de Gilles Vaessen gefuer.Amhuet sech d'Carole Krieps eng weider Kéier duerchgesat. Sëlwer a Bronz ware fir d'Jil Kaiser an d'Billie Arend. Bei den Häre war de Ben Kaiser de Beschten, dat virum Andy Anen an dem Tun Weber.