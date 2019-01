© pressphoto (Archiv)

An der zweeter Däitscher Handball-Bundesliga huet Waiblingen mame Samschdeg den Owend zu Rödertal 25:25 gläichgespillt. D'Lëtzebuerger Nationalspillerin huet 2 Punkte fir hir Ekipp markéiert. An der Paus stoung et tëscht béiden Ekippe 14:14. An der Tabell steet Waiblingen op der 5. Plaz mat 21 Punkten.An der däitscher Basketball-Bundesliga hunn d'XCYDE Angels mammat 56:65 (13.14, 16.16, 12:21, 15:14) zu Freiburg verluer. D'Lëtzebuergerin huet dräi Punkte markéiert. Den Ament steet d'Ekipp vum Meynadier op der 7. Plaz an der Tabell a géing et an den Titelgrupp packen.Am hollännesche Championnat huet Den Helder mammat 44:76 (6:18, 12:24, 13:12, 13:22) géint Zwolle de Kierzer gezunn. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet 19 Punkte fir seng Ekipp markéiert.Am Volleyball huet dee Samschdeg an Italien mat Ravenna auswäerts verluer. De Lëtzebuerger huet sech mat senger Ekipp misse mat 1:3 (25:23, 16:25, 26:28, 22:25) géint Vibo Valentia geschloe ginn. Mat 24 Punkte war de Rychlicki de beschte Spiller.